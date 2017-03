Jochie vast met vingertje in haltebankje in Den Haag

Rond twaalven rukten de hulpdiensten uit. Brandweerlieden zaagden een stuk van het bankje los. Met nog een klein stukje rondom zijn vinger werd het kindje in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet de eerste keer dat een kind met zijn vinger vast komt te zitten in een bankje bij een tramhalte in Den Haag. Zo zat eerder een jongetje vast op de Plesmanweg en een meisje in Delft.



Door al die vastzittende kinderen heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) besloten om alle bankjes van de 1.100 bus- en tramhaltes in de regio te vervangen.