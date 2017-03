Johan Vlemmix sluit zich op in Reuzenrad voor MS-patiënt

En daarom wil hij zich hard maken voor deze vrouw. ,,Ik werd gebeld door de dochter van Anita en ik wilde natuurlijk meteen meewerken. Het is heel erg triest dat iemand als Anita naar Spanje moet om de voor haar noodzakelijke gezondheidszorg te krijgen.’’



Het wordt een recordpoging. Door zich meer dan 50 uur op te sluiten in het reuzenrad, vanaf woensdagochtend 5 april tot vrijdagavond 7 april, probeert hij via sponsoring en allerlei acties zoveel mogelijk geld op te halen. ,,Door zo in het nieuws te komen, hoop ik niet alleen van waarde te zijn voor Anita, maar misschien wel voor meer mensen die lijden aan MS. Hopelijk gaan zorgverzekeraars inzien dat zij deze stamceltherapie moeten vergoeden.’’



Hofstad

Den Haag, en dan in het bijzonder de Pier, heeft een bijzonder plekje in het hart van de Brabander. ,,Waar kun je nou beter een dergelijke recordpoging doen dan op de Pier? Als kind kwam ik daar al, en mijn kinderen heb ik ook altijd meegenomen. Schateiland, Onderwaterwereld; ik heb heel veel mooie herinneringen aan de Pier. Anita en ik zijn al samen langsgegaan en hebben gesproken met eigenaar Perry Oerlemans over de mogelijkheden. Hij was heel enthousiast over ons plan.’’