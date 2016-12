Johanna van Kitchen Impossible krijgt baan bij Hilton

De 26-jarige Johanna begon tijdens de show aan haar proefperiode bij het luxueuze hotel in Den Haag. En daar waren ze zo tevreden over haar dat ze mocht blijven.



Drempel

''Wij omarmen regelmatig initiatieven als deze, om zo voor mensen als Johanna de drempel tot de arbeidsmarkt te verlagen. Johanna's beperking staat de hoge servicestandaarden die wij nastreven namelijk absoluut niet in de weg; ze is zelfs een aanwinst'', aldus Hilton-manager Sjoerd Sybesma.



Hij vervolgt: ''Johanna's inwerkperiode duurt weliswaar wat langer, maar daarna zal ze als volwaardig medewerker met ons meedraaien. Ik vind het fantastisch om te zien hoe ze dit oppakt.''



Haags succes

De gedeeltelijk dove Johanna is overigens niet het enige Haagse succesverhaal uit het kookprogramma. Deelneemster Lizzy uit Den Haag heeft het Downsyndroom en werkt in The Upside Café aan de Thomsonlaan. Ook Patrick uit Wateringen deed mee aan Kitchen Impossible. Hij maakt nu eten klaar in Happy Tosti in Den Haag.