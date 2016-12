Jong in het huwelijksbootje is helemaal uit

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Localfocus op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten opzichte van andere grote steden zijn Haagse jongeren (tussen de 18 en 30 jaar) overigens relatief trouwlustig. Zo is het trouwperentage in Amsterdam (5,5), Utrecht (5,7) en Rotterdam (8,6) lager dan in de hofstad.



Van de twintigers die ongehuwd samenwonen wil 70 procent ooit met hun partner trouwen, meldt het CBS. Een belangrijke reden die mannen daarvoor noemen: omdat hun partners dat willen. Dit geldt voor 4 op de 10 mannen, tegenover slechts 1 op de 10 vrouwen.



In het Westland zijn een op de twaalf jongeren onder de 30 jaar getrouwd. In Zoetermeer ligt dat net iets hoger, daar huwde een op de elf jongeren onder de dertig.



Biblebelt

Vooral de Biblebelt valt op als het gaat om gemeenten waar relatief veel jongeren in het huwelijksbootje zijn gestapt. Het hoogste percentage is te vinden in Urk. Daar is ruim één op de drie jongeren getrouwd. Het landelijk gemiddelde is 9 procent.