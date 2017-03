Jonge fotografen portretteren bewoners van azc in Rijswijk

Het verhaal van de kennismakingskrant begint in 2015 in de studio van de fotografen Vincent van Gaalen (32), Kim Tieleman (35) en Loek van Vliet (28) in het oude stadhuis van Rijswijk. ,,Europa en ook Nederland kreeg te maken met een enorme toestroom van mensen die vluchtten. Er waren noodopvanglocaties nodig, ook in Rijswijk'', blikt Van Vliet anderhalf jaar later ernstig terug in dezelfde studio. Op het grote bureau dat de drie fotografen delen, ligt de krant Can(t) live (t)here die net van de drukker komt.



De krant is hun eigen nadere kennismaking met bewoners van het azc in hun woonplaats Rijswijk, die ze graag met plaatsgenoten delen. Een ruim dertig pagina's dikke krant met portretten die door de professionele fotografen zijn gemaakt. Aangevuld met het verhaal van de geportretteerde: zijn of haar leven in het land van herkomst, het verhaal van de vlucht en hun toekomstdromen. Geïllustreerd met foto's die de bewoners zelf hebben van hun vroegere leven en de vaak lange vlucht.



Alles in een niet-sentimentele opmaak die de objectiviteit uitstraalt die Van Gaalen, Tieleman en Van Vliet als beweegreden geven voor hun project. Financieel mogelijk gemaakt door giften via crowdfunding ('3800 euro') en bijdragen van onder meer Fonds 1818 en de Bank Giro Loterij. ,,Met een krant huis-aan-huis in de brievenbus denken we zoveel mogelijk mensen te bereiken'', zeggen ze over het gekozen medium.



Wie

Nu de discussie en de toestroom van vluchtelingen is geluwd en het azc aan de Rijswijkse Lange Kleiweg al enige maanden geruisloos wordt bevolkt door 400 vluchtelingen, lijken de onrust en het verzet van destijds alweer lang geleden. Juist een moment voor ontmoeting met de nieuwe Rijswijkers, vinden de fotografen. Van Gaalen: ,,Er was in het begin echt sprake van weerstand tegen hun komst en zelfs van bedreiging van raadsleden. Je merkte dat mensen niet geïnformeerd waren over wie er zouden komen. Bij mezelf kwam ook de vraag op: Wie zijn die mensen?''