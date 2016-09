Jonge moeder Tijgertje krijgt uitstel in zaak gestolen vest

Volgens de advocate heeft Tatjana een jonge baby. het is niet haar eerste kind. In 2011, het jaar dat ze als Tijgertje te zien was met de Oh Oh Cherso-cast in Tirol, was ze volgens haar toenmalige manager Jake Hampel moeder van een 4-jarige dochter.



Tijgertje wordt verdacht van diefstal van een joggingvest bij de Hema in Den Haag, zo werd vanmiddag tijdens de rechtszaak tegen L. duidelijk. Haar advocate vroeg om uitstel van de zaak. Tatjana zou volgens de advocate pas enkele dagen geleden via de media hebben vernomen dat zij voor de rechtbank moest verschijnen, en toen pas haar advocaat hebben benaderd. Daarom kon de raadsvrouw haar verdediging niet voorbereiden. ,,De camerabeelden van de diefstal zou ik ook graag zien,'' vroeg de advocate.



Winkeldiefstallen

Het is niet de eerste keer dat Tatjana met justitie in aanraking komt. In 2011 werd ze veroordeeld tot 60 uur werkstraf en 96 dagen celstraf voor een reeks aan winkeldiefstallen en grove beledigingen tegen politieagenten. Daarbij werden onder andere alcohol, snacks, snoep en drie t-shirts gestolen. Twee van de diefstallen, een in Naaldwijk en een in Delft, beging de ze samen met haar moeder. Verder reed ze toen rond zonder rijbewijs.



Tegen de zin de officier van justitie ('in juni wist mevrouw al van de zaak') wees de rechter het uistelverzoek van de advocate maandag toe. ,,Want zo kan de verdediging niet behoorlijk worden gevoerd" , concludeerde de politierechter.



Het is nog niet bekend wanneer de zaak zal worden voortgezet.