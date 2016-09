Jonge vrouw zwaar gewond na aanrijding vrachtwagen

Volgens een politiewoordvoerder is de jonge vrouw er ernstig aan toe. ,,We hebben de ambulance met spoed begeleid naar een Haags ziekenhuis.''



Over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, kan de politie nog geen uitspraak over doen. ,,We doen op dit moment onderzoek.'' De familie is in kennis gesteld.



De weg is lange tijd afgesloten geweest. Rond 17:00 uur is de weg vrijgegeven.