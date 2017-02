Jongen (10) steekt met AH-lucifers brand in super

Hij gebruikte daarvoor de lucifers in het schap met lucifers in het filiaal van de super. Het aansteken van het schap werd snel ontdekt en volgens een woordvoerder van AH werd het brandje direct geblust. Ook hoefde de winkel niet te worden ontruimd.

,,De schade is beperkt gebleven tot twee planken in het schap’’, zegt de woordvoerder. De jongen is aangehouden door de politie en Jeugdzorg is ingeschakeld. Voor AH is het verder een verzekeringskwestie.