Jongen (13) valt tussen blokken op Noordelijk Havenhoofd

Het jongetje was op de blokken aan het spelen toen hij ertussen viel. De brandweer werd gealarmeerd. ,,Hij heeft zijn been gebroken door de val'', laat een brandweerwoordvoerder weten. ,,We zijn met een hangladder naar beneden gegaan en daar zijn been gespalkt. Daarna hebben we hem met een hoogwerker omhoog getakeld en overgedragen aan de ambulance.''