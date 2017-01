Jongen (14) van mobiel beroofd op Laan van Meerdervoort

De vier jongens waren met elkaar naar muziek aan het luisteren op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Händellaan. Rond 19.30 uur werden ze door een voor hen onbekende man aangesproken die vanaf de bushalte kwam lopen.



Toen de man kort daarna verder liep, was het stil: de telefoon waarmee de vrienden muziek aan het luisteren waren was weg. De 14-jarige Hagenaar is de man achterna gegaan. Deze bedreigde de jongen met een mes, waardoor hij kon ontkomen. Hij rende weg richting de Mozartlaan.



Getuigen

De politie hoopt dat getuigen of degenen die meer over de diefstal weten zich willen melden via 0900-8844.



De man was ergens tussen de 20 en 30 jaar, van Noord-Afrikaanse afkomst en had een slank postuur. Hij heeft zwart krullend haar, een lichte baardgroei en grote, ronde ogen. Hij droeg een zwarte winterjas tot op zijn heupen en een lichte spijkerbroek, hij had een capuchon over zijn hoofd met een pet eraan vast.