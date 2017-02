Jongen (9) steekt met AH-lucifers brand in super

Een 9-jarige jongen heeft zaterdag in de Albert Heijn in de Valkenboslaan in Den Haag tussen het winkelend publiek brand gesticht met lucifers uit de schappen van de super.

Het brandje werd snel ontdekt en kon worden geblust door medewerkers van Albert Heijn. Op camerabeelden was te zien dat hij degene was die het brandje had aangestoken waarop AH aangifte deed bij de politie. De jongen kon later in aanwezigheid van zijn ouders worden aangehouden.

Hij was niet bekend bij de politie. ,,Maar in zulke gevallen wordt er altijd een zogenoemde zorgmelding gemaakt. Vanwege zijn jonge leeftijd kan hij niet strafrechtelijk worden vervolgd, maar het is wel gedrag op zeer jonge leeftijd dat niet in de vergetelheid mag raken’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Als hij nog eens betrokken raakt bij een incident dan komt deze melding ook naar boven.’’

Door het brandje raakte twee schappen, waar onder meer de lucifers liggen, beschadigd. Volgens Albert Heijn is het winkelend publiek geen moment in gevaar geweest en hoefde de zaak ook niet ontruimd te worden. ,,Voor ons is het nu een verzekeringskwestie’’, zegt de woordvoerder van Albert Heijn.