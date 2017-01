Jongen met geweld van zijn jas beroofd door vijf mannen

Een 18-jarige Hagenaar stapte afgelopen vrijdag uit de bus bij de halte Randstadrail Centrum. Daar werd hij door twee mannen aangesproken. De jongen vertrouwde het niet en besloot direct door te lopen naar de Randstadrail richting Driemanspolder. De twee mannen stapten ook in.



Net als de jongen, stapte het tweetal ook uit bij de halte Driemanspolder. Hier sloegen de twee toe: ze pakten de jongen vast, namen hem mee de roltrap af, de fietsenstalling in. Daar sloten er nog drie andere mannen aan, waarna het slachtoffer door de groep van vijf mannen mishandeld werd en van zijn jas werd beroofd.



De politie is op zoek naar getuigen.

Verdachte 1: is een blanke, Antilliaanse man van 20 jaar. Hij is 1.70 m. en heeft bruin kroeshaar. Verder droeg hij een zilveren bril en een gewatteerde jas zonder bontkraag.

Verdachte 2: is een licht getinte jongen van 16 jaar. Hij is 1.60 m. en heeft kort bruin haar. Ook hij droeg een zilveren bril en een zwarte jas.

Verdachte 3: is een licht getinte man van 26 jaar. Hij droeg een donkere jas met een kleine bontkraag.

Verdachte 4: is een blanke man van 20 jaar oud. Hij is 1.85 m. en droeg een zwarte gewatteerde jas.

Verdachte 5: is een blanke man van 24 jaar. Hij is 1.95 m. en droeg een zwarte jas met capuchon.

Iets gezien of gehoord? Bel naar 0900-8844.