Jongere kan nog steeds drank kopen

Tweederde van alle bezochte Haagse horeca (66 procent) liet voor het onderzoek op pad gestuurde jongens en meisjes van 17 jaar drank kopen, zonder naar hun identiteitsbewijs te vragen. In Haagse sportkantines en in avondwinkels is het niet of nauwelijks beter gesteld met de verplichte controle op leeftijd. Slijterijen hebben hun zaken wel iets beter op orde, zo laat het eind vorig jaar gehouden onderzoek zien. Al loopt zo'n 50 procent van de minderjarige Hagenaars ook bij hen met volle flessen de deur uit. Van de bezochte bedrijven kunnen eigenlijk alleen de supermarkten volhouden dat hun leeftijdscontrole werkt. Ruim 80 procent van de 17-jarigen die met bier of wijn in het mandje naar de kassa werd gestuurd, kwam zonder alcohol naar buiten. In totaal legden de minderjarige 'mystery guests' van het bureau eind vorig jaar bijna 200 Haagse bezoekjes af.

De huidige drankwet is in januari 2014 ingegaan. Wie nog geen 18 jaar is, mag sindsdien geen alcohol kopen. Voorheen gold een grens van 16 jaar voor zwak alcoholische drank en van 21 jaar voor sterke drank. Horecazaken en winkels zijn strafbaar als zij drank schenken of verkopen aan minderjarigen.



Volgens de gemeente zijn de resultaten uit het onderzoek zo slecht nog niet, ook al wordt het gemeentelijke doel van 60 procent van geslaagde leeftijdscontroles alleen bij de lokale supermarkten gehaald. 'Den Haag doorstaat de vergelijking met een landelijk overzicht glansrijk', zo schrijft verantwoordelijk wethouder Karsten Klein.



Vergelijkbaar

Ook zijn de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek uit 2015 veel slechter. Toen wisten de 17- jarige 'mystery guests' in 90 procent van de gevallen bier of wijn te kopen bij de sportvereniging of in de kroeg. De gemeente Den Haag is zelf ook scherper geworden. Vorig jaar werden 78 minderjarigen in Den Haag beboet voor het kopen van alcohol, in 2015 waren dat er 34.



Het stedelijk kernteam drank en horeca, dat de naleving van de leeftijdsgrens controleert, is vorig jaar uitgebreid van vier naar zeven personen. Dit jaar krijgt het team opnieuw versterking. 'Zo spoedig mogelijk' komen er nog drie medewerkers bij.