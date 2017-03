Willem Ritstier, scenarist en tekenaar, sprak over 'een rampjaar'. ,,Het begon al met David Bowie. Ik ben ook een muziekliefhebber. Ik had met al die drie grote tekenaars wel iets. Ik maak zelf kalenders, maar ik had die van Peter van Straaten elk jaar aan de muur hangen. Bruna was zelfs mijn grote held."



Rotterdammer Ritstier kreeg in Rijswijk de jaarlijkse oeuvreprijs van stichting Het Stripschap. ,,Ik blijf het een lelijk beeldje vinden, maar ik ben er enorm blij mee."



Ritstier constateerde dat het na een volgens hem fikse inzinking weer uitstekend gaat met de strip in Nederland. Dat idee heeft zeker ook Peter Ottens. Hij is al 41 jaar eigenaar van de Delftse stripwinkel Bul Super. ,,En ik heb nog steeds omzetstijging. Niet veel, maar het gaat gestaag."



,,Jongeren lezen weer veel strips. Dat vind ik niet zo raar. De jeugd van tegenwoordig denkt in beeldtaal."



Gratis

Ottens gaf tijdens de goed bezochte Stripdagen boeken gratis weg. Wie er een meenam, werd wel om een vrijwillige bijdrage gevraagd, bestemd voor het Parkinson Café. ,,Urbanus, de Belg, zei dat van geld zijn ziel niet kan leven. Zo denk ik er ook over. Daarom deze actie", aldus Ottens.



Prijswinnaar Ritstier doet een oude stripheld weer herleven. Het laatste en 21ste boek over de avonturen van Roel Dijkstra kwam in 1995 uit, maar 22 jaar later wordt het album Thuisfront over de blonde voetballer van FC Leidrecht op de markt gebracht. Het verhaal is van Ritstier en dat is best opmerkelijk omdat hij niets met voetbal heeft. ,,Maar nadat ik me er een beetje in had verdiept, is het toch gelukt. Ik heb zelfs op tv naar Voetbal Inside gekeken. "