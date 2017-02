Jongeren op de rails na kwijtschelden schulden

Een eerste proef, waarbij de schulden van 53 jongeren werden gesaneerd, is een groot succes. Op een bijeenkomst bij Hogeschool Inholland vertelden jongeren en projectleiders gisteren over de revolutionaire Haagse aanpak van schuldproblematiek.



Wie schulden heeft, belandt vaak in een neerwaartse spiraal. Door stress krijgen de jongeren psychische problemen en in een aantal gevallen raken ze dakloos. Die spiraal is in Den Haag doorbroken, zo was gisteren de boodschap. Schuldeisers hebben een deel van de schulden kwijtgescholden. De restschuld is door de gemeente overgenomen. De jongere betaalt deze terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk.



Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) is blij met de resultaten. ,,Het biedt de jongeren perspectief en het scheelt de maatschappij uiteindelijk geld. Hoe mooi wil je het hebben?''



In de nesten

Een deel van de jongeren heeft zichzelf door hun koopgedrag in de nesten gewerkt. Is het wel eerlijk om de schulden van deze jongeren kwijt te schelden? ,,Niet iedereen is opgewassen tegen de verlokkingen van de consumptiemaatschappij. De verleidingen zijn zo groot dat je heel erg sterk in je schoenen moet staan. Ook deze groep heeft recht op een helpende hand.''



Baldewsingh voelt zich gesterkt door de resultaten. ,,De terugval is te verwaarlozen. Jongeren leren dus wel degelijk met geld om te gaan. En wie er toch met de pet naar gooit, moet alsnog z'n schulden gaan terugbetalen. Dan trekken we ons terug.'' Het project is zó goed bevallen dat hij de proef wil uitbreiden. In april volgt een nieuwe lichting van 100 jongeren. En daarna? ,,Ik wil dat dit traject met jongeren gewoon staand beleid wordt. Dit is een succes.''