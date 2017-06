Jongeren tot 18 jaar gratis naar De Parade

Vandaag start het grootste rondreizende theaterfestival De Parade in Rotterdam. In het Museumpark in de Maasstad kunnen jong en oud kiezen uit tachtig theater-, dans- en muziekvoorstellingen. Van vrijdag 7 juli tot en met zondag 16 juli staat het theaterdorp in Den Haag.

De Parade heft voor het eerst geen entreeprijs voor jongeren. Voor de jongsten - tot twaalf jaar - was de toegang al gratis. ,,We hebben dat uitgebreid tot 18 jaar omdat de tienergroep buiten de boot viel. En we vinden het belangrijk dat alle jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur", zegt Mijke Godschalk van de Parade. Er zijn dit jaar een hoop voorstellingen voor een breed publiek.

Breed

Het Parade-programma is zo breed mogelijk samengesteld, voor bezoekers van 4 tot en met 104 jaar. Van bekende namen als Ellen ten Damme en Elfie Tromp tot aanstormend talent als Keja Klaasje Kwestro, Sander Plukaard en danser Connor Schumacher: in totaal zijn er zo'n tachtig voorstellingen voor kinderen en volwassenen te zien in het theaterdorp. Het merendeel is speciaal voor het festival gemaakt en alleen op de Parade te zien.

Quote Juist op de Parade is ruimte voor experimenten. Ray van Santen

,,Jong en oud spelen bij ons. Soms 'adopteren' we artiesten drie jaar lang als we het idee hebben dat ze een enorm talent zijn. Voor hen is het bijzonder leerzaam. Ze genereren zo publiek'', vertelt Ray van Santen, programmeur en zakelijk leider van de Parade. De Parade is ook een plek waar geëxperimenteerd wordt, legt hij uit. ,,Jawel, de voorstelling kan zelfs minder goed uitpakken. Niet erg, want we vinden dat het experiment plaats moet kunnen vinden.''

Voor theater-, mime- en dans en muziekvoorstellingen van een half uur betaalt men gemiddeld tussen de 6 en 7 euro. Entree is het eerste uur gratis. Jongeren tot 18 jaar betalen dit jaar dus helemaal geen entree. Hiermee hoopt de organisatie hen gemakkelijker met kunst en cultuur in aanraking te brengen. Bezoekers zijn niet alleen welkom om voorstellingen te bekijken, maar ook voor een hapje en een drankje. "Want alles kan en mag, maar niets moet in ons theaterdorp'', zegt Van Santen.