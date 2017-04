Jongetje aangereden door auto op Loosduinsekade

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is de politie nog niet duidelijk. Maar waarschijnlijk is het jongetje aangereden bij het oversteken, aldus een woordvoerder.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Waarschijnlijk waren de ouders erbij tijdens het ongeluk, want zij zijn meegegaan in de ambulance. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd afgebeld. Wat voor letsel het kindje heeft, is ook nog niet duidelijk. Calamiteitensite Regio15 spreekt in ieder geval van hoofdletsel.

Er lag een fiets op de grond, maar het is ook niet duidelijk of hij daarop aan het fietsen was, of dat hij die aan de hand had.