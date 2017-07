Joris ‘The Undateables’ Dorst heeft een vaste baan!

Joris Dorst (26) , de onweerstaanbare huwelijksaanzoeker uit het televisieprogramma The Undateables, heeft sinds vandaag een vaste baan in de Hema in Rijswijk.

Ook op het liefdesfront lacht het leven de Bekende Nederlander met het syndroom van Down toe. Het is nog steeds ‘aan’ met Margot, die ook het syndroom van Down heeft en die hij in maart op televisie tijdens hun eerste date ten huwelijk vroeg. ,,We gaan morgen naar Spanje waar Margot met haar ouders op vakantie is’’, zegt Joris’ moeder Tilly. ,,We gaan haar verrassen voor haar 21ste verjaardag.’’

Verrassing

Maar eerst wachtte Joris gisteren zelf een verrassing: een vaste aanstelling in de coffeeshop van het warenhuis in winkelcentrum In de Bogaard. Terwijl Joris nietsvermoedend met zijn moeder boven in de kamer van de manager een kopje koffie zat te drinken ‘omdat er iets is met zijn tijdelijke contract’, worden in de coffeeshop tussen de vaste klanten vier tafeltjes versierd met ballonnen, confetti, glazen kinderchampagne en een taart met een foto van Joris erop.





Volledig scherm Joris krijgt zijn vaste aanstelling bij de HEMA. Hier is hij druk in de weer met zijn favoriete taak: het maken van de broodjes. © Jacques Zorgman Filiaalmanager Monique Beersma geeft als alles klaarstaat het seintje dat Joris gebeld kan worden. ,,Ik ben helemaal zenuwachtig!’’ zegt Beersma lachend. Ook de vaste ochtendklanten, de heer en mevrouw Van Rij, staan vol spanning op ‘die leuke knul’ te wachten. Breed lachend duikt Joris eerst op de taart en pakt vervolgens zijn ingelijste vaste aanstelling uit het pakpapier. ,,Mam! Mam!’’ roept hij zijn moeder erbij als iedereen in gejuich uitbarst. ,,Ik heb er zin in’’, roept Joris uit als tot hem doordringt dat hij ‘voor altijd’ in de Hema mag werken. ,,Broodjes maken!’’ noemt hij als leukste werk.

Als Joris Dorst onder luid applaus zijn ingelijste vaste aanstelling heeft uitgepakt in de versierde coffeeshop van de Hema in Rijswijk vraagt filiaalmanager Monique Beersma of ze Joris een kus mag geven. ,,Helemaal’’, spreidt Joris gastvrij zijn armen uit. Vaste klant, de heer Van Rij, pinkt er een traantje bij weg. ,,Het is zo mooi’’, zegt hij. Susanne van Kesteren (17) en Laura Blom (17), collegaatjes van Joris, zijn speciaal voor het aanstellingsfeestje naar de Hema gekomen op hun vrije dag. ,,Joris komt altijd even langs om gedag te zeggen’’, zeggen ze. ,,Dat is het fijne aan het werken hier. Het maakt helemaal niet uit of je oud bent of jong of dat je een beperking hebt. Het is als thuiskomen’’, vinden ze.

Op initiatief van Joris volgt een hele reeks groepsknuffels. Met Linda Helmes, die als zijn mentor optreedt in de coffeeshop op de eerste etage waar Joris broodjes klaarmaakt - zijn lievelingsbezigheid -, de frisdranken aanvult en koffie zet. Dan gaan zijn armen om Francis Brouwer, die als medewerkster van het warenhuis de eerste stappen heeft gezet om Joris als stagiaire aan het warenhuis te binden, nu vijf jaar geleden.

Volledig scherm Joris is trots op zijn contract. © Jacques Zorgman

,,Ik kan gewoon niet zeggen hoe trots en blij ik ben, hoe geweldig de Hema en vooral de Hema collega’s zijn’’, had moeder Tilly al eerder gezegd. ,,Ze laten Joris in zijn waarde en accepteren hem gewoon als collega. Geen dagbesteding of zielig gedoe, gewoon en met veel plezier aan het werk. Dít is participatie, inclusie of hoe staatssecretaris Jetta Klijnsma het ook wil noemen. Je kan wel wetgeving maken, maar het moet worden gedragen door mensen. Dat gebeurt hier.’’ Joris is niet de enige ‘met een krasje’ in dienst van het warenhuis. De filosofie van de Hema is om midden in de samenleving te staan. ,,We vinden het daarom belangrijk dat we zelf een goede afspiegeling zijn van de samenleving waarin we opereren’’, zegt Beersma.



Het is precies zoals zijn ouders en jongere broer Felix altijd met Joris omgaan. ,,We hebben altijd gezegd: zo gewoon mogelijk en als het niet gewoon kan, dan speciaal’’, zegt de moeder van Joris.

Fietsen

Vier dagen in de week woont Joris in een begeleide woongroep in Delft en drie dagen in zijn ouderlijk huis in Rijswijk. Om Joris zelfstandig naar zijn tweedaagse baan bij de Hema te kunnen laten fietsen, hebben zijn moeder, broer en een begeleider de route meermalen met hem doorgenomen. ,,Hij kan goed fietsen, hij heeft zelfs de Alpe d’Huzes gefietst, maar daarmee ben je nog geen verkeersdeelnemer. Maar het gaat nu heel goed.’’

Tilly is druk bezig een woongroep op te zetten waarin Joris kan gaan wonen en waarin 80 procent van de jongeren geen beperking heeft en 20 procent wel. ,,Je loopt in de reguliere zorg tegen betutteling aan’’, zegt Tilly. ,,Maar er komt nu een generatie aan die alles eerst zelf wil proberen en pas als het niet lukt om hulp gaat vragen. De mix van jonge mensen met en zonder beperking en die ook minstens één avond iets samen gaan doen, werkt dan beter. We zoeken nog een grote locatie in een levendige omgeving’’, zegt ze lachend.