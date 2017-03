Jubilerend HVHW bracht in 50 jaar tijd veel talent voort

Lara van Ruijven: ,,Ik ben begonnen op de langebaan, maar vond shorttrack al snel leuker. Beide disciplines kon ik gelukkig bij HVHW blijven doen. De shorttracktrainingen waren zo leuk en gezellig. Het was als buitenspelen met al m'n vriendjes. Ik denk dat het plezier dat ik toen had in de trainingen het belangrijkste is geweest voor m'n ontwikkeling. Daarnaast kan ik natuurlijk ook niet de trainers vergeten, wie altijd 'goede techniek' als prioriteit hebben gehad.''



Voetballen

,,Mijn mooiste herinneringen zijn de tripjes naar de wedstrijden. Met de hele club reisden we af naar bijvoorbeeld België. Dan waren we tussen de ritten door met z'n allen aan het voetballen mét de schaatsen aan, want die hield je op die leeftijd nog de hele dag aan. Veel vriendjes/vriendinnetjes van toen, zijn nu, 10 jaar later, nog steeds vrienden van me. Dat zegt denk ik wel genoeg'', aldus Lara van Ruijven.



Van Geest en Peters hebben de opkomst van de vele talenten van dichtbij mogen ervaren. De successen op de langebaan van Ben van der Burg en de gouden plak van Bart Veldkamp tijdens de Olympische Spelen van 1992 op de 10.000 meter in Albertville noemt Petra als hoogtepunten. Fred, die ooit een aantal jaren reed in het Gewest, koestert vooral het warme verenigingsgevoel van vroeger. Enthousiast begint hij te praten over de trainingskampen onder leiding van Jan en Edith van der Meer. ,,Je lapte daar graag wat tientjes voor bij elkaar."



Loodzwaar

Ook de naam van Frans de Heer valt. ,,Zijn zomertrainingen waren loodzwaar. Hij dwong je echt tot het uiterste. Je mocht van dat tempo van Frans niet loslaten en dat deed je voor hem ook niet."