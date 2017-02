Judocoach Krijgsman weer aan de slag in de regio

Een auto, een huis en een fulltimebaan als trainer. Welke judocoach wil dat nou niet? Logisch dus dat Vincent Krijgsman vorig jaar zijn geluk beproefde in de Duitse deelstaat Hessen, regio Frankfurt. Het was een avontuur waar hij geen 'nee' tegen kon zeggen. Zijn parttime baan als jeugdsportcoördinator bij de gemeente Den Haag zegde hij ervoor op.



,,Het zag er allemaal geweldig uit. Het was ook echt een stap omhoog, daarom heb ik het geprobeerd. Al na een paar maanden kwam ik erachter dat het niks voor mij was." Eenzaam in zijn Duitse huis, ver weg van vrouw, kind en Den Haag, kwijnde Krijgsman weg. ,,Ik heb er vier maanden gezeten en toen dacht ik: ik ga terug."



Papendal

Op 1 februari is hij begonnen als trainer bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Zuidwest. Dat is een van de vijf regio's waarin Nederland bij het judo is onderverdeeld en het strekt zich uit tot Rotterdam en het Zeeuwse Goes. Krijgsman heeft tweemaal per week de beste judoka's uit het gebied tussen Leiden, het Westland en Zoetermeer onder zijn hoede. ,,Ik geef training aan de leeftijdscategorieën onder 15 en -18. De categorie daarboven komt eenmaal samen in Rotterdam of traint al in Papendal. Het valt me op hoeveel talent er in Den Haag rondloopt."



Judo is één van de sporten waarmee het NOC*NSF toekomstige olympische medailles wil veiligstellen. Er wordt dus flink geld gepompt in de ontwikkeling van deze van origine Japanse verdedigingssport. De jeugdopleiding is gereorganiseerd en de beste judoka's van Nederland dienen voortaan gezamenlijk te trainen in het nationale topsportcentrum in Papendal.



Onterecht

Judo Bond Nederland krijgt veel kritiek op deze concrete uitvoering van de toekomstvisie. Krijgsman vindt dat onterecht. ,,Er is veel weerstand tegen de centralisatie in Papendal, maar ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat onze beste judoka's met elkaar trainen en gebruik kunnen maken van de beste faciliteiten. Als iedereen zijn eigen plan trekt, wordt het nooit wat."



Krijgsman kan het weten. Hij was bij de Haagse vereniging Lu Gia Jen trainer van Simeon Catharina, het 18-jarige grote Haagse judotalent. Catharina wacht een mooie toekomst en heeft het absoluut in zich de Olympische Spelen te halen. ,,Het werd steeds moeilijker om goede trainingsweerstand voor Simeon te creëren", aldus Krijgsman. ,,In Papendal traint hij dagelijks met de beste judoka's. Daar wordt hij beter van en ik denk dat dat bij ons niet meer had gekund."