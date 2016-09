Juichend publiek voor Pat Smith bij Live on the Beach

93-jarige Delftse slachtoffer van babbeltruc nepagent

13:50 Een 93-jarige Delftse dame is gistermiddag bestolen door een man die zich voordeed als een politieagent. De man belde rond 14.00 uur aan bij de woning van de vrouw aan de Fransen van de Puttestraat, kwam bij haar binnen en vertrok even later met haar pinpas en andere bezittingen.