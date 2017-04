Jumbo in Megastores per direct gesloten

Veel minder boetes voor fietsen zonder verlichting

15:32 Agenten in de Haagse regio hebben de laatste twee jaar veel minder boetes uitgedeeld voor fietsen zonder licht. In 2016 schreef de politie in Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer in totaal 2.793 boetes van 55 euro per stuk uit aan zondaars. Drie jaar eerder waren dit er nog 8.239. Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft opgevraagd bij het CJIB.