Jurist tussen de mensen hoopt op meer

Wat had u gehoopt?

,,Dat ik veel meer klandizie zou krijgen dan dat ik nu heb. Ik had verwacht dat in die wijk ook meer mensen behoefte hebben aan juridisch advies."



Maar hebben ze die behoefte dan niet?

,,Het is heel moeilijk te doorgronden waarom het niet goed loopt. Ik zat er in het begin vier dagen in de week in de kraam. Maar er kwamen relatief gezien zo weinig mensen dat ik het zonde vond van mijn tijd omdat om die manier te blijven doen. Nu heb ik een brievenbus bij de kraam gehangen waar mensen hun vraag en telefoonnummer in kunnen doen. Helaas moet ik er nu wel een parttime baan bij zoeken, want ik kan er niet van leven."



Waarin onderscheidt u zich?

,,Ik zit tussen de mensen en niet verstopt in een hoog gebouw. Daarbij zie ik er ook niet uit als een advocaat en ben ik, denk ik, heel benaderbaar. Mijn tarief is ook een stuk lager. Bij mij betaal je 1 euro per minuut. Ik wil mensen niet op de kosten jagen.



Heeft u een voorbeeld van wat u doet?

,,Ik heb laatst een man geholpen die samenwoont met zijn zeer ernstig zieke vriendin. Het huis staat op haar naam en hij was bang dat hij op straat komt te staan na haar overlijden. Ik heb hem toen geholpen met de juiste formulieren invullen. Zoiets kost mij maar een half uurtje tijd."



En wie helpt u nog meer?

,,Marktlieden. Er wordt veel geklaagd en ik weet het een en ander van de marktregelgeving omdat ik daar heb gewerkt. Ik heb mijn diensten ook aangeboden aan de marktlieden in Delft en Pijnacker."