Juriste werd gelukkig als juf

Nancy Radermacher-Heesen (5 maart 1967 - 9 januari 2017) groeide op als een bescheiden meisje in Boxmeer waar haar ouders een schildersbedrijf en een hobbywinkel hadden.



Slager

Na het atheneum ging ze Engels studeren, maar die studie gaf ze op toen ze aan het Gardameer een Duitstalige Belgische slager ontmoette op wie ze straal verliefd werd en met wie ze meteen wilde gaan samenwonen.

Ondanks haar schuchterheid was Nancy altijd praktisch en niet bang voor kordate stappen. Ze ging een secretaresseopleiding volgen om geld te kunnen verdienen. Om toch een intellectuele uitdaging te hebben, deed ze er een studie rechten naast. Tot over haar oren verliefd en onafscheidelijk van haar vriend zat ze met haar studieboeken naast het voetbalveld als hij moest trainen.



Binnen vier jaar studeerde ze cum laude af als meester in de rechten. Ze werd gevraagd om aan de universiteit van Maastricht te komen werken, maar uiteindelijk trok een goede baan haar, en haar man, naar Den Haag.

Wonen in de stad wilde ze niet. Ze koos het Westland als rustiger alternatief. Eerst Poeldijk daarna Monster. Ieder dag ging ze naar het ministerie van Defensie waar ze heel uitdagend werk had. Ze stond haar mannetje ook al bleef ze van binnen een bescheiden Brabants meisje. Ze specialiseerde zich in militaire zaken en ging bij de rechtbank in Den Haag aan de slag. Nancy had een geweldige carrière met grote financiële zekerheid en veel uitdaging.



Uitgeblust

Toch bleek het niet te zijn wat Nancy wilde. 's Avonds uit haar werk was ze moe en uitgeblust. Dit keer was het haar man die kordaat reageerde. Over financiële onzekerheden voor hun gezin wilde hij niks horen. 'Op mijn salaris alleen redden we het ook', rekende hij Nancy, die zich als moeder van een zoon heel verantwoordelijk voelde, voor. Nancy was een actieve moeder op de Eerste Westlandse Montessori School in Monster waar ze ook in het bestuur zat. Ze hield van de school en vroeg of ze er een dagje voor de klas mocht komen staan.



Na die dag was het duidelijk voor haar. Ze nam ontslag en ging naar de Haagse Hogeschool om in twee jaar haar onderwijspapieren te halen. Eenmaal geslaagd kreeg ze een aanstelling op de Montessorischool. Het bleek een geweldige zet. Als juriste was ze na haar werk moe en uitgeput geweest. Als juf kwam ze vol energie en plannen thuis. Knutselkasten vol materiaal had ze op zolder om thuis haar lessen met plezier voor te bereiden.



Geliefd

Ze straalde en was intens gelukkig met haar baan, haar gezin en vele vrienden toen ze plots een knobbeltje voelde. De eerste berichten leken hoopvol. Toen de medische behandeling haar echter niet bleek te kunnen redden, handelde Nancy praktisch. Voor haar man legde ze met veel liefde overzichtelijke mappen met hun administratie aan en ook haar uitvaart plande ze volledig. Alles was door haar tot in de puntjes geregeld.



Waar Nancy echter geen rekening mee had gehouden, was hoe vreselijk geliefd ze was. De aula die ze boekte, bleek veel te klein voor de honderden mensen die de bescheiden lieve juf uit Monster een laatste groet kwamen brengen.