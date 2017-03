Juwelier van de onderwereld

Het gebeurt maar zelden dat de politie een man pakt die ervan wordt verdacht voor inbrekersbendes gestolen sieraden te verkopen. Gewoon in een juwelierszaak, alsof het allemaal legaal, nieuw spul is. Dat rechercheurs van bureau Scheveningen de man te pakken kregen was dan ook bijzonder, erkent aanklager Maurice Stolk. ,,Er is goed en gedegen onderzoek verricht, waardoor we het afzetgebied in zicht kregen. Soms moet je wel eens een beetje geluk hebben. Het kwartje viel net de goede kant op.''



De man zit in voorarrest. Begin mei neemt hij voor het eerst plaats in het verdachtenbankje. Het gaat dan om een zogenoemde proforma zitting waarbij alleen de stand van zaken van het onderzoek wordt besproken.



De vangst is belangrijk en past in de trend dat de politie op zoek gaat naar zogenoemde 'facilitators'. ,,Het zijn deze mensen die inbrekers het werk mogelijk maken'', aldus de aanklager. In hennepzaken gebeurt dat al langer. De elektricien die wietkwekerijen aanlegt is niet de grote baas, maar als hij achter slot en grendel zit hebben de criminelen direct een probleem.



,,We zullen ze nooit uitbannen, maar we kunnen hun handel wel verstoren'', zegt de aanklager.



,,Het is een bekende leus van de politie, maar zonder heler geen steler'', aldus Frieda, die aan het hoofd staat van het Team Woning Criminaliteit (TWC). Vanwege geheimhouding rond onderzoeken staat ze alleen met haar voornaam in de krant.Frieda start met haar team in december het onderzoek op, als in Scheveningen het aantal inbraken ineens 'schrikbarend' toeneemt. Inbraken waarbij steeds op dezelfde manier het cilinderslot wordt opengebroken en huizen van onder tot boven overhoop worden gehaald om te zoeken naar buit, vaak dure juwelen. ,,Dan worden er bij een inbraak auto's gezien met mensen erin. Zo zijn we verder gaan zoeken, tot we steeds meer zicht kregen op de verdachten.''