Kaarten Paleis Noordeinde in één dag uitverkocht

Erik van Muiswinkel in de bres voor theater PePijn

17:05 Erik van Muiswinkel is een van de cabaretiers die zich komend seizoen gaan inzetten voor theater PePijn. Hij is de bekendste naam op het affiche voor PePijn's Benefiet voor Talent. Dit is een benefietavond voor het Haagse kleinkunsttheater, die op maandag 27 november in het Circustheater wordt gehouden.