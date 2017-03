Kaas met vlag uit elk land

Het lijkt wel spitsuur op de anders zo rustige Sophialaan. Steeds weer andere diplomatenwagens stoppen voor de deur van het boutique hotel om een ambassadeur af te zetten. Andere diplomaten, eerste, tweede en soms derde secretarissen, raden en attachés, komen met eigen auto of op de fiets. De ambassadewijk, naast het Vredespaleis, is vlakbij.



In de receptie worden ze welkom geheten door gastheer Roy Liem A Tjam, editor van Diplomat Magazine (DM). ,,Normaal organiseren we dit in samenwerking met een ambassade, als daar een nieuwe ambassadeur is geaccrediteerd", zegt hij bedaard. ,,Maar in het nieuwe jaar zijn er veel wisselingen geweest." Een waarheid als een koe. In een paar weken tijd overhandigden de ambassadeurs van Bulgarije, Cuba, Vietnam, Oostenrijk, Tadzjikistan, Brunei Durassalam en Niger hun geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander. Vorige week nog gevolgd door hun collega's van Qatar en Nepal.



Peru

Omdat het niet elke week feest kan zijn heeft DM de eerste 'Meet & Greet' van 2017 georganiseerd in samenwerking met het Carlton Ambassador Hotel. Een van de eersten die arriveert is Carlos Herrera Rodríquez van Peru, gevolgd door rechter Walid Akoum van het Libanon-tribunaal. Ook Abir Ali, chargé d'affaires van dat land, is er vroeg bij. ,,Ik doe mee met de CPC Loop. Voor de eerste keer. Een paar keer per week loop ik hard, in m'n eentje." De diplomaten van Marokko, Malta en Peru schuiven knikkend en handenschuddend voorbij.



Ook ambassadeur Magzhan Ilyassov van Kazachstan. Van al zijn collega's spreekt hij het beste Engels, maar hij heeft dan ook gestudeerd aan Harvard en de Kennedy School of Public Administration in de Verenigde Staten. Zijn collega Andrea Gustovic-Ercegovac (Kroatië) is er en Marko, echtgenoot van haar populaire voorganger Vesela Mrden Korac. ,,Vesela werkt nu op het ministerie in Zagreb", vertelt hij. Maar in de weekeinden reizen we elkaar tegemoet. Hahaha, romantisch, maar wel duur."



We zien de Japanse ambassadeur Hiroshi Inomata, zijn collega's Ahmad Nazri Yusof (Maleisië), Sheik Mohammed Belal (Bangladesh), Adam Sadiq (Sri Lanka), Konstantine Surgyladze (Georgië), Vjosa Dobruna (Kosovo) en J.S. Mukul (India). Allemaal verzamelen ze in de Rubens Bar voor groepsfoto's. Daar verschijnen grote schalen met blokjes kaas, met een prikkertje, voorzien van een vlaggetje. Van álle landen. Nederlandse gezelligheid.