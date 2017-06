Kaasman houdt wel van praatjes

Smaak

Chris van Zomeren (43) heeft ook een verhaal. Na een jeugd in onder meer Buenos Aires, waar zijn vader voor Shell werkte, studeerde hij Small business economics in Rotterdam, waarna hij een baan kreeg in de telecomwereld. ,,Tja wat zal ik er over zeggen'', peinst Van Zomeren ,,Ik vond er, eerlijk gezegd, gewoon geen donder aan. Ik wilde wat anders. Iets met een eerlijk product en iets kleins. Ik heb niet voor niets Small business gestudeerd.'' Een grootmoeder met een kaashandel en een opa die ooit op een SRV-wagen reed brachten hem op het idee om kaas te gaan venten. In mum van tijd had Van Zomeren een wagen en een handeltje in kaas. ,,Verrukkelijke kaas'', zegt Agatha (31) van de nagelsalon in de Haagse Van Speijkstraat. Ze wacht rustig op het stukje belegen kaas dat Van Zomeren voor haar afsnijdt.



De klanten van Van Zomeren wonen voornamelijk in het Haagse Zeeheldenkwartier, het Benoordenhout, Marlot en Wassenaar. Zijn kaas is niet goedkoper maar, volgens de venter zelf, wel veel lekkerder dan kaas uit de supermarkt. ,,Ik kom bij mensen die bewust eten en van lekker houden. Daarom heb ik ook goeie wijn en olijven in m'n bus''. Wat het leukste aan venten is? ,,M'n klanten", lacht Van Zomeren. ,,Ik leer ze echt kennen. Niet alleen hun smaak, maar ook hun leven. Denk maar niet dat ik de enige ben die plotseling van koers veranderde. Heel veel mensen hebben een verhaal en daar ben ik eigenlijk best nieuwsgierig naar''. Door de gesprekken, soms in vloeiend Spaans, leren de klanten op hun beurt ook Van Zomeren goed kennen. Er zijn klanten van wie hij de sleutel heeft. ,,Dan kijk ik in de koelkast wat er nodig is en dat vul ik aan''. Terug naar een kantoorbaan wil hij nooit meer. ,,Niet iedereen begreep destijds mijn keuze maar dit werk past mij zoveel beter dan een baan met een strak pak en een leaseauto.'' (Chris van Zomeren: 06 53199221)