Kabinet juicht onderzoek naar vuurwerk toe

Volgens de Onderzoeksraad is de veiligheid tijdens oud en nieuw 'in het geding'. De vier grote steden hebben om het onderzoek verzocht. De uitkomsten zijn cruciaal voor de toekomst van het consumentenvuurwerk.



Blok wilde niet vooruitlopen op een mogelijk vuurwerkverbod, al sluit hij niets uit. ,,Ik ga niet speculeren over de uitkomsten, maar alles ligt op tafel.''



De Onderzoeksraad geldt als zeer gezaghebbend en doet onderzoek naar grote rampen (zoals die met vlucht MH17) en andere veiligheidsvraagstukken, zoals de gaswinning in Groningen. De raad is onafhankelijk en beslist zelf welke onderzoeken hij uitvoert, wel kunnen ministers of burgemeesters een verzoek neerleggen bij de OVV.



Veiligheid jaarlijks in geding

De OVV laat weten het onderzoek naar oud en nieuw te starten omdat de veiligheid hierbij jaarlijks 'in het geding' is. De aanbevelingen van de OVV moeten het verloop van de jaarwisseling voortaan minder onveilig maken. De burgemeesters van de vier grote steden hopen van de Onderzoeksraad helderheid te krijgen over betere beheersing van zwaar illegaal vuurwerk, het beleid rond knalvrije zones en 'de omgang met consumentenvuurwerk'.



Ook geweld tegen hulpverleners en de openbare ordehandhaving zou onderdeel van het onderzoek moeten zijn, als het aan de G4 ligt. ,,De precieze onderzoeksvraag en aanpak worden nog bepaald'', laat een woordvoerder van de OVV weten. ,,Daarover komt binnen enkele weken meer duidelijkheid.''