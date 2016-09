Kabinet trekt tonnen extra uit voor Haagse musea

Ook andere rijksmusea, zoals Huis Doorn en Slot Loevestein, krijgen meer subsidie van cultuurminister Jet Bussemaker (PvdA), zo werd gisteren bekendgemaakt.



Deze vier instellingen zijn volgens de minister bij de forse cultuurbezuinigingen in 2012 verhoudingsgewijs meer gekort dan andere musea.



Het Letterkundig Museum en Meermanno/Huis van het Boek moesten in 2012 inleveren omdat ze niet genoeg publiek trokken.



De minister heeft nu in totaal 10 miljoen euro extra beschikbaar voor kunstsubsidies.