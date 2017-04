Kainth weet dat er muziek zit in rijst

Op de Haagse Paul Krugerlaan, nummer 123, bevindt zich de basmatispecialist van Nederland. Mensen komen van heinde en verre om hier hun rijst te halen. Je moet het wel weten te vinden, want op de pui staat in grote letters geschreven dat hier een muziekzaak is gevestigd.



,,Dat was vroeger'', zegt Parkash Kainth (45) die met zijn vrouw Sangh Bala (44) en vier dochters boven de winkel woont. Omdat er achter in de zaak nog steeds cd's worden verkocht en Parkash af en toe nog een concert organiseert, blijven de letters op de ruit staan, ook al is zijn winkel allang geen muziekzaak meer.



Aroma

Met de opkomst van het internet zag hij vijftien jaar geleden de voortekenen van een flink inkrimpende muziekhandel. Tijd voor wat nieuws, dacht de ondernemer die wat balen rijst bestelde om te zien of dat misschien zou lopen. Inmiddels verkoopt hij meer dan een pallet basmati, in allerlei varianten, per week.



Het woord basmati komt uit het Sanskriet. 'Bas' betekent geurig en 'mati' is korrel. Bij het koken van deze rijstsoort komt er een fris aroma vrij en na het koken blijft de korrel los. Omdat de korrels niet aan elkaar kleven, is het resultaat niet zwaar of homogeen maar luchtig.



,,Toen die eerste balen met basmati een succes bleken, ging ik meerdere varianten verkopen.'' Vooral de speciale basmati die geschikt is voor diabetici of mensen die willen afvallen blijkt veel gevraagd. ,,Daar komen klanten uit Almere voor'', zegt Parkash zonder te willen opscheppen. ,,De basmati voor diabetici is eerst gestoomd'', legt hij vervolgens uit, ,,waardoor er minder zetmeel en dus ook minder suiker in zit.''



Little India

Er kwamen steeds meer mensen in de muziekzaak om hun rijst te kopen. Ze vroegen ook om andere ingrediënten uit de Indiase keuken. Langzamerhand verschenen ghee, geklaarde boter, linzen en kruiden en ontstond er een heuse Indiase kruidenierswinkel met een basmatispecialiteit. De Paul Krugerlaan is het onofficiële 'Little India' van Den Haag. Een walhalla voor mensen die van kokkerellen houden.



Echtgenote Sangh, geboren en getogen in India, is zelf ook een liefhebber. Ze kookt dagelijks voor haar gezin en elke zaterdag maakt ze roti voor de verkoop. Ze weet alles van ingrediënten en schroomt niet om een advies te geven. ,,Als je ghee gebruikt in plaats van olie krijgt je eten een diepere smaak.''



Zakje

Ze begrijpt heel goed dat de keus aan ingrediënten overweldigend kan zijn voor de gemiddelde Nederlander die de winkel binnenwandelt. ,,Soms staan mensen wel twee uur in de zaak om ieder zakje en elk potje te bestuderen. Lastig? Nee. Dat is leuk. Die mensen krijgen thee.''