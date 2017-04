Kamerleden lopen hand in hand over het Binnenhof

Twitter stroomt vol met foto's van mannen die hand in hand lopen. Onder vermelding van #allemannenhandinhand wordt hiermee gestreden tegen de ongelijke behandeling van mensen, in dit geval van homo's in het bijzonder.



Één van deze statements werd gemaakt door Alexander Pechtold. Hij plaatste vanmorgen een foto op Twitter van een foto waarop hij hand in hand loopt met Wouter Koolmees. Hand in hand gingen de twee D66'ers, over het Binnenhof, de onderhandelingen over de formatie tegemoet.