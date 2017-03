Kans op titel Voorlinden

De vakjury, onder leiding van oud-minister Hans Wijers, roemt de 'terughoudende architectuur die volledig in dienst staat van het omringende landgoed'. Het museum, anderhalf jaar geleden door de koning geopend, is ontworpen door Kraaijvanger Architecten.



Er dingen in de categorie van Voorlinden nog twee genomineerden mee: de OV Terminal in Breda en het Stadhuiskwartier in Deventer. In totaal waren er 113 inzendingen. Daarvan nomineerde de jury er in totaal negen, voor vier categorieën. De winnaars worden op 19 mei bekendgemaakt. Er is ook een publieksprijs, waarvoor kan worden gestemd.