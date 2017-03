Kans voor mensen en spullen

Vier jaar terug zegde Elly van der Vliet nietsvermoedend haar baan op om als directeur aan de slag te gaan bij Schroeder. Een 'mensontwikkelbedrijf' dat, zoals dat zo officieel heet, 'mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt' weer aan een baan probeert te helpen. Door werkervaring op te doen, onder begeleiding, onder ideale rustige omstandigheden. Voor Van der Vliet was de eerste week leuk, de tweede week ook, ze ging al houden van de slogan van het bedrijf 'geeft mensen en spullen een tweede kans', maar in die derde week rolde er een reusachtig lijk uit de kast. ,,Ik kwam er achter dat er een tekort was van anderhalf miljoen euro. Anderhalf miljoen euro, dat betekende dat we praktisch failliet waren. Ik was totaal verrast.''



In de week die volgde sliep Van der Vliet amper, het paasweekend werkte ze met een klein clubje door. Toen had ze het plan klaar. Het ontslag van veertig mensen werd aangevraagd, een derde van het personeelsbestand. ,,We hadden geen keus. Het was of dit of een faillissement, wat betekende dat 120 man en hun gezinnen brodeloos zouden worden.''



Maar dat is inmiddels verleden tijd. Het bedrijf vecht zich nu een weg terug, al is het niet eenvoudig. De bezuinigingen in de zorg maken dat mensen met steeds ingewikkeldere problemen binnenkomen. ,,In het verleden werd je opgenomen in een instelling, nu krijgen steeds meer mensen enkel ambulante begeleiding en moeten ze op zoek naar een dagbesteding.''