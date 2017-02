Kansen op popmuseum in Den Haag nemen toe

Dat is afgesproken tijdens een bezoek van Wijsmuller aan RockArt. Hij nam ruim de tijd voor alle instrumenten, gouden platen en andere attributen die herinneren aan zestig jaar historie van de Nederlandse popmuziek. Den Haag neemt een centrale plaats in met bijvoorbeeld drumstellen van de Earring en Kayak.



Directeur Schut heeft aangegeven dat hij een ruimte van minimaal duizend vierkante meter nodig heeft. In Hoek van Holland kan hij nu maar een klein deel van de collectie laten zien. De meeste spullen zitten in de opslag. ,,We hebben de wethouder een kijkje achter de schermen gegeven. Hij was perplex", zegt Schut.



De gemeenteraad nam in november een motie aan waarin de wethouder werd opgeroepen om met een plan te komen voor vestiging van een popmuseum in Den Haag. De meerderheid vond dat er te lang gepraat werd over het instituut zonder dat er iets gebeurde.