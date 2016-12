'Kap van bomen in Vlietland veel groter'

Een gezamenlijke verklaring van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland is olie op het vuur van de hoog opgelopen gemoederen rond de bomenkap in Vlietland.



Er moet daar groen weg voor het verleggen van gasleidingen om de aanleg van de Rijnlandroute mogelijk te maken en daarmee een verbinding tussen de A4 en A44. ,,Ik vreesde dat het om 1.000 bomen ging die weg moeten en die ons het groene zicht ontnemen, maar uit de verklaring blijkt het om duizendén te gaan'', zegt directeur Bart Carpentier Alting van recreatiegebied Vlietland. ,,Het gaat nu om groen op een strook van 40 meter breed en ruim anderhalve kilometer lang. Daarop staan duizenden bomen, boompjes en struiken.''



Gemeente en provincie wilden de kou uit de lucht halen door duidelijk te maken dat er 89 bomen weggaan en dat die worden herplant op grond van recreactiegebied Vlietland zelf.



,,Maar ze zeggen óók dat het gaat om 89 herplantplíchtige bomen op een strook van 40 meter breed en ruim anderhalve kilometer lang vol groen. Dat is een veel grotere strook dan ik vreesde met duizenden bomen. Weliswaar geen herplantplichtige zoals die 89, maar wel jongere bomen en groen dat ons als recreatiegebied het zicht ontneemt op de A4.''



Capentier, die al een schadeclaim richting provinciebestuur voorbereidde, zegt dat die claim 'alleen maar omvangrijker zal worden'.



Wethouder Floor Kist van L'dam-Voorburg zegt blij te zijn dat op zijn aandringen goed is uitgezocht wat er nu allemaal gebeurt en dat bomen worden teruggeplaatst in het recreatiegebied.



Gedeputeerde bij de provincie Floor Vermeulen laat in de verklaring weten dat 'dit belangrijke werkzaamheden zijn voor de aanleg van de weg'. ,,Vanzelfsprekend is de omgeving door de Gasunie vooraf ingelicht en vinden de werkzaamheden plaats volgens de geldende wet- en regelgeving'', aldus Vermeulen. Carpentier zegt een dag van te voren te zijn ingelicht over het begin van het werk.