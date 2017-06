Karol Banysz wint Groot Haags Kinderdictee met één foutje

Vuilnis verspreid door centrum snel opgeruimd

14:37 Krijsende meeuwen, wapperend vuilnis en een aanwezige stank. Gisteren werd het vuilnis opgehaald in het centrum van Den Haag. Rond half negen ‘s ochtends was de onmiskenbare geur van opengereten vuilniszakken te bespeuren in de straten.