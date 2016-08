Kastanjes op de Veenkade mogen om

Buurtpark

Op het stadhuis klinkt er geen trompetgeschal of tromgeroffel nu de lange strijd wellicht definitief gestreden is. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag reageert vriendelijk, maar onderkoeld. ,,De kwestie was onder de rechter en die heeft in alle duidelijkheid geoordeeld. We hebben daar niets aan toe te voegen.''



Ondanks de teleurstelling hebben de omwonenden evenmin trek in grote woorden. Verliezers voelen ze zich in ieder geval niet, stelt Florine Kuenthe. ,,We hebben best wat bereikt. Ik denk bijvoorbeeld niet dat de gemeente Den Haag voortaan nog steeds zo gemakkelijk voorbij gaat aan bezwaren over het kappen van bomen. Ik vermoed dat het kwartje op het stadhuis wel gevallen is.''



Maar zonde blijft het, erkent ze. En als Den Haag open kaart had gespeeld, was het ook nooit zover gekomen. ,,Stel je nu voor dat we als buurtbewoners die talloze uren en al dat geld in iets positiefs hadden kunnen steken? Een buurtpark of zo?''