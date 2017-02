Kasteel zoekt hulp bij het poetsen van zilver

Op de bijzondere historische interieurs kunnen niet zomaar schoonmaakploegen worden losgelaten. Om de interieurs en de daarin geplaatste kunstobjecten zo lang mogelijk te behouden wordt geprobeerd zo veel mogelijk schade te voorkomen, leggen de beheerders van het kasteel uit.



'Problemen als slechte ophangsystemen voor schilderijen moeten zo snel mogelijk worden ontdekt en opgelost', staat in de vacature voor vrijwilligers good housekeeping. 'Dit vraagt gezien de kwetsbaarheid van deze interieurs ook om grote zorgvuldigheid bij de uitvoering van deze taken. Kennis van de juiste wijze van hanteren van objecten en verantwoorde handelingen en middelen zijn hierbij noodzakelijk. Liefde voor historische interieurs is een must.'



Het huishoudelijke werk vraagt om 'aanpakkers die de ladder op durven en ook een stofzuiger willen hanteren'. Gezocht wordt naar zowel mannen als vrouwen in een team met daarin bij voorkeur een handige klusser die kan helpen bij het opnieuw ophangen van schilderijen. Na 3 maanden proeftijd volgt een verbintenis van minimaal 2 jaar. De vergoeding is 200 euro per jaar voor 20 dagdelen.