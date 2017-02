Kat omgekomen bij woningbrand Hannemanstraat

Even vragen aan Holland staat centraal tijdens groots feest

21 februari Feestgangers die verzot zijn op Nederlandstalige muziek kunnen vrijdag hun hart ophalen in de Velohal in Wateringen. Tijdens het evenement 'Holland viert Feest' maken diverse artiesten vanaf 21.30 uur hun opwachting in de zaal aan de Noordweg. Wateringer Sander Nieuwenhuizen (39) van de organisatie vertelt.