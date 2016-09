Kate Middleton brengt bezoekje aan Mauritshuis

De hertogin van Cambridge, zoals de echtgenote van prins William ook wel wordt genoemd, komt naar het museum ter ere van de tentoonstelling 'Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection'. Daarop zijn 22 belangrijke zogenoemde genrestukken te zien uit de collectie van de Britse koninklijke familie.



Tijdens het bezoek zal directeur Emilie Gordenker haar koninklijke gast langs enkele topstukken van het Mauritshuis leiden zoals het Meisje met de parel van Johannes Vermneer, Het puttertje van Carel Fabritius en De stier van Paulus Potter. De hertogin brengt ook een bezoek aan de kunstwerkplaats van het Mauritshuis waar kinderen een workshop schilderen krijgen. Tot besluit krijgt zij een rondleiding door de tentoonstelling Hollanders in Huis.



Kensington Palace meldt vandaag op Twitter dat de hertogin ook langs koning Willem-Alexander zal gaan.



Studie

Kate Middleton is bekend met de collectie van het Mauritshuis door haar studie kunstgeschiedenis aan de University of St. Andrews.



De expositie die op 29 september opent voor publiek toont schilderijen van bekende kunstenaars als Gerard ter Borch, Gerrit Dou, Pieter de Hooch en Jan Steen. Topstuk van de collectie is De muziekles van Johannes Vermeer. Omdat het museum veel bezoekers verwacht voor deze tentoonstelling, is het mogelijk om via tijdsloten vooraf al kaarten te reserveren.