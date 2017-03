Katja wordt duizelig bij Paagman

Wat waren voor Katja Schuurman nou de criteria bij de selectie voor Verboden Vruchten? Bij de eerste vraag van gespreksleider Jean-Pierre Geelen gaan de ongeveer 80 bezoekers er deze zondagmiddag eens goed voor zitten.



Het hielp, zegt de actrice, als ze er zelf opgewonden van werd. Maar een gekozen fragment mocht ook heus een beetje plat zijn. Zoals Het grote baggerboek, van Ilja Leonard Pfeijffer. ,,Daar word ik niet geil van, maar het is wel grappig.''



Overtreffende trap

Voor pure opwinding in de overtreffende trap zocht ze het liever bij Zout op mijn huid, de bestseller van Benoîte Groult. Vragensteller Geelen voelde dat al aankomen, want hij had zijn huiswerk gedaan. ,,Dat was het eerste boek waarbij je jezelf gevingerd hebt, verklap je in je voorwoord.''



Zo op papier lijkt het wellicht alsof ook het gesprek zelf een 'plat' verloop heeft, maar dat is niet zo. Al is het maar omdat Schuurman oprecht en totaal onbevangen van haar liefde voor het genre getuigt. Ze raakt zelfs buiten adem als ze voorleest uit Nu Nog, het even befaamde als lange gedicht van Hugo Claus. ,,Hartstocht, melancholie - alles zit erin'', constateert ze na afloop. ,,Ik ben er helemaal duizelig van.''



Dan is het tijd voor vragen uit het Paagman-publiek: gretige lezers, evenveel mannen als vrouwen, met vijftigers en zestigers in overtal. Maar die vragen komen niet. Nederlanders zijn niet zo open over seks als ze vaak doen voorkomen, had Geelen eerder al opgemerkt. Als ze het boek van Katja maar kopen. Desnoods in een bruine zak verpakt.