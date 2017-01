'Katje Parijs is erg bijzonder'

Vakantie

Een specifiek incident in Wateringen is Smit goed bijgebleven. ,,Een jongen drukte op straat een kitten in de handen van zijn buurmeisje. Hij ging met zijn ouders op vakantie, maar er was geen oppas voor de kat. Of zij hem wilde hebben?" Haar ouders - not amused - deden vervolgens melding van het voorval, waarop Smit en zijn collega's de woning van het gezin opzochten. ,,Helaas was de familie toen al gevlogen." Er is beslag gelegd op het katje: er werd een nieuw huis voor hem gevonden.



En zo waren er meer kittens die noodgedwongen een ander onderkomen kregen. Parijs bijvoorbeeld. De kleine globetrotter werd ontdekt bij Madurodam in een touringcar die uit Parijs kwam. De bestuurder hoorde bij zijn laatste stop in België gemiauw, maar kon niet vinden waar het vandaan kwam. In Den Haag aangekomen vroeg hij om hulp. Het beestje werd gevonden op de achteras van de touringcar.



Medewerkers van de Dierenambulance Den Haag namen het kleintje mee. Woordvoerder Henny Greven: ,,Tijdens de rit had de kitten niet gegeten en gedronken, ze was helemaal uitgedroogd. We hebben haar in ons dierenhospitaal aan het infuus gelegd." Het dier - dat door de medewerkers van de dierenambulance toepasselijk Parijs werd gedoopt - knapte snel op. ,,Fit en gezond kon ze vervolgens terecht bij een nieuw baasje."



Een andere bijzondere melding kregen Greven en haar collega's in oktober. ,,Een vrouw liet haar hond uit in Park Clingendael, toen de Friese stabij opeens aansloeg", vertelt Greven. ,,Tot haar grote verbazing zag het baasje een vos ondersteboven, vastgeklemd, hangen tussen de takken. En hij leefde nog! We snelden erheen en haalden het dier los. De patiënt hebben we in de bench in de kruiwagen met spoed naar het hospitaal gebracht. Toen hij opgeknapt was, hebben we hem weer losgelaten."



De verhalen met goede afloop doen Greven glunderen. ,,Hiér doen we het allemaal voor!"