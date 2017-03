Kauwen op Chinese karakters

Het Chinese karakter voor 'dubbel geluk' verwijst in de gang naar het lokaal van docent Gwendolyn Tates. Ze heeft een eigen lokaal voor haar lessen Chinese taal en cultuur, een uitzondering op het Rijnlands Lyceum. ,,Het is een voorwaarde om aan het predikaat Confucius Classroom te voldoen'', zegt ze. Geen gesleep met boeken en inrichting van het ene naar het andere lokaal, maar een vaste plek om de Chinese sfeer te cultiveren. Alleen christelijk gymnasium Sorghvliet in Den Haag en het Stanislas in Delft hebben zo'n predikaat in de regio Den Haag.



In het met rode lampionnen versierde lokaal zitten leerlingen uit 5-vwo boven boeken met karakters. Ze zijn de eerste lichting die eindexamen Chinees doet op het Rijnlands. Ze buigen zich er al enige jaren drie uur per week over de lastige taal in schrift en uitspraak. In hun vrije tijd, want Chinees is een extra vak. ,,Dit jaar nog wel. Volgend jaar wordt het gelukkig een vak, waarvoor je een ander vak mag laten vallen'', zegt Tates. Ze heeft bewondering voor haar leerlingen. ,,Dit doe je niet alleen voor op je cv'', zegt Tates na afloop van de les. ,,Dan hou je het niet vol. Chinees is moeilijk. Het komt echt niet vanzelf.''