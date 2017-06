'Keizerstraat kan nog veel beter'

Ed Freek, voorzitter van de BIZ-winkeliersvereniging, vindt dat de Keizerstraat in ieder geval weer interessant is geworden voor ondernemers. ,,Op eigen kracht hebben wij de leegstand in de straat een halt toegeroepen. De komst van de BIZ (Bedrijven Investeringszone, red.) in 2010 is hierbij van wezenlijk belang geweest. Binnen deze structuur investeren alle ondernemers gezamenlijk in hun omgeving.''



,,Bovendien'', vervolgt Freek, ,,lopen we ook voorop met evenementen, zoals het Historisch Festival Scheveningen, HipFest en natuurlijk Graaitijd. Halloween is zelfs een door andere straten gekopieerd paradepaardje van ons. Maar de BIZ wil graag naar een nóg hoger en exclusief niveau.''



Projectontwikkelaar Reinier Smeele en Steven Rozenboom, eigenaar van Café De Maatschappij, gaan nog een stuk verder. ,,Miljoenen mensen lopen jaarlijks op de boulevard. Je kunt vijf procent van al die mensen naar de Keizerstraat halen door het stukje van de boulevard naar beneden aantrekkelijker te maken'', meent Smeele.



,,De straat is door de aantrekkende economie en de mooie evenementen interessant voor beginnende ondernemers'', voegt Rozenboom toe. ,,Er kunnen veel meer bezoekers bij, maar de verbinding vanaf de boulevard is daarbij cruciaal.''



Oud

Het gerucht gaat dat de Keizerstraat de oudste winkelstraat van Nederland is. Beide ondernemers vinden dat die rijke historie in ieder geval moet worden uitgedragen. ,,Vestig er bijvoorbeeld een dependance van Muzee Scheveningen. Of benadruk de landing van prins Willem Frederik van Oranje - de latere koning Willem I - in 1813, die vanuit zijn sloep via het strand doorliep naar de Keizerstraat", gaat Smeele verder. Rozenboom is het er helemaal mee eens. ,,Het is een unieke historische straat die rechtstreeks naar de zee gaat. Draag dat uit.''



De bekendste Scheveningse artiest van dit moment is Pat Smith. ,,De Keizerstraat is m'n straatje om lekker te eten, te drinken en te chillen. Er mag nog wel meer horeca met een eigentijdse feel bij, gericht op een nieuwe generatie. Maar dan wel in combinatie met de Scheveningse traditie.''