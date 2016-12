Kerstlied galmt onder brug

Varen door een winters landschap met gezellige lichtjes zowel aan boord als in de omgeving. En op de boot wordt door middel van verhalen en zang een intieme kerstsfeer gecreëerd. Het is koud, zelfs zo koud dat de afvaart vertraging oploopt, omdat het gevroren heeft en er eerst gestrooid moet worden alvorens iedereen veilig aan boord kan. Maar dat mag de pret niet drukken. Al is er nog wel een nukkige tiener die eigenlijk liever ergens anders zou willen zijn. Na een glaasje glühwein, kop koffie of warme chocolademelk gaat iedereen aan boord en dankzij kussens en warme dekens is het er zeer behaaglijk. De open kagenaar, een replica van een voormalige tuindersschuit, ligt laag in het water. Dankzij de stille elektromotor zijn de verhalen van Gerard Scholtes en de prachtige operastem van Heleen Vlietstra goed te horen. De afspraak is helder: Gerard voert het woord van brug tot brug . Eronder - want dat galmt zo lekker - zingt Heleen. ,,Zo zie je maar weer, zelfs een betonnen brug vol met spinrag kan een mooie entourage zijn'', aldus Gerard. Ook de andere opvarenden zijn dol op de kerstliedjes. ,,Hopelijk komen we langs heel veel bruggen'', roept iemand. De boot glijdt zachtjes door het water via de Uilebomen, de Zwarteweg richting de Koekamp. En terwijl Gerard kerstverhalen vertelt van Simon Carmiggelt (over winkelen), Harry Jekkers (over de kerstezel) en voor de jeugd iets van Annie M.G. Schmidt, zorgen de vele lichtjes van de stad voor de sfeer. Aan boord is het ook gezellig, er worden zelf meegebrachte snacks als worst, kaasjes en stokbrood genuttigd. Af en toe moet het gezelschap bukken voor een lage brug. Gerard blijft stoïcijns zitten, hij weet na al die jaren precies hoe hoog elke brug is. En toch wordt hij elke keer vriendelijk, maar met bezorgde stem gewaarschuwd voor een obstakel.

Flappie

De hoge gebouwen rondom het Centraal Station doemen op en zijn imposant als je er doorheen vaart en omhoog kijkt. Bij het Malieveld komt het verhaal van kleine Youp en zijn Flappie aan bod. En hoewel zeer bekend, blijkt de amusementswaarde van dit gesproken lied toch erg hoog. Vervolgens mag de schipper zijn vaarkunsten tonen als we links afslaan en door een smalle doorgang - het zogeheten Muizengat - varen. Ondanks een kleine aanvaring klinkt er een bewonderend applaus als de bocht genomen is. We varen aan de achterzijde van de nieuwe Hoge Raad, die alleen per boot bereikbaar is. Omdat hier vroeger de Franse ambassade was, klinkt er een Franstalig kerstlied. Via het Smidswater komt de boot bij de eindbestemming bij de Hooikade. In een restaurant wordt nagepraat en warmen de kerstvaarders zich op met een drankje en een kom erwtensoep.



Tieneke Vros (66) en haar man Erik Nieuwenhuizen (65) hebben het leuk gehad. ,,Dit was een cadeau van onze nichtjes. We hebben gelachen en het was heel gemoedelijk aan boord.'' Ook Toos (69) en Wim van Aalst (68) vonden het 'een heel leuke ervaring'. ,,Overdag is varen door de grachten al leuk, maar in het donker met al die lichtjes is het wel heel bijzonder'', zegt Wim. ,,En het is zo heerlijk stil in de stad! Wanneer maak je dat nou nog mee'', gaat Toos verder. ,,Nee, het is een echte aanrader. Beter dan naar een kerstmarkt gaan'', verwijzend naar de tragische gebeurtenissen in Berlijn deze week.



Ook Quinten (11), Simeon (9) en Lodewijk (12) vonden het leuk. Zelfs de nukkige tiener Jyikke (13) vond het meevallen. Zijn moeder: ,,Op de boot zei hij dat die mevrouw zo mooi kon zingen. En dat ze in grote zalen moet optreden.''