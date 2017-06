Keulaerds stopt bij Ronald McDonald Huis

Susanne Keulaerds neemt na 8,5 jaar afscheid van het Ronald McDonald Huis Den Haag. Als manager zette ze zich in voor de ouders van zieke kinderen die logeren in het huis.

Ze was verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, waarbij 130 vrijwilligers en een kleine staf haar ondersteunden. Fondsenwerving was een belangrijk onderdeel van haar taak. Wie het stokje van haar overneemt, is nog niet bekend.

In de afgelopen jaren heeft de Haagse zich dag en nacht ingezet voor het Ronald McDonald Huis. Tegelijk met het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag, bouwde ze in 2015 op dezelfde locatie een nieuw Ronald McDonald Huis. Voor haar inzet verdiende ze de titel Hagenaar van het Jaar, een verkiezing van deze krant.

Huiskamer

In het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft werkte Keulaerds vorig jaar mee aan de bouw van een huiskamer op de kinderafdeling. Bovendien riep ze vijf jaar geleden het maandelijkse Ronald McDonald Business ontbijt in het leven.

De beslissing om te stoppen, was een moeilijke, vertelt Keulaerds. ,,Wat ik in de afgelopen jaren heb mogen doen in deze droombaan, is het mooiste dat er bestaat", vertelt ze. ,,Waarom ik dan vertrek? Alles staat - een nieuw huis, een ouderkamer, de businessclub. 'Wat kan ik nog toevoegen?' is de vraag die ik mijzelf heb gesteld. De conclusie was dat mijn taak erop zit. Het is tijd dat iemand anders zich gaat richten op de toekomst."