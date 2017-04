Keuls (85) blijft maar schrijven

Ze heeft inmiddels 95 boeken, toneelstukken en film- en tv-scenario's op haar naam staan. Keuls vertelde aan 't Hart dat haar volgende werk een boek over haar vriendin Hella Haasse, de in 2011 overleden schrijfster, wordt.



Hoewel ze in het voormalige Nederlands-Indië is geboren, is Keuls een kind van Den Haag. Ze woont er vanaf haar zevende. Haar eerste verhaal, De dag dat de mannen uit de hemel vielen, schreef ze op haar achtste toen ze wonend in de Anemoonstraat tijdens de Tweede Wereldoorlog parachutisten naar beneden zag komen.



Voor haar 80ste verjaardag werd ze geëerd met de Haagse Cultuurprijs, nu ze 85 is geworden, is er tot 8 mei in de Centrale Bibliotheek aan het Spui een expositie over haar leven te zien. De opening was gisteren in het bijzijn van haar kinderen, kleinkinderen en vrienden.



De expositie wordt gecombineerd met een literaire wandeling in de voetsporen van Keuls, die van de Appelstraat naar het Frederik Hendrikplein loopt. Bekende andere schrijvers als Simon Couperus en Simon Vestdijk gingen haar hierin voor. Belangstellenden kunnen een app van de door het Literatuurmuseum samengestelde wandeling downloaden.



Keuls, vooral bekend van boeken als De moeder van David S., Het verrotte leven van Floortje Bloem en Mevrouw mijn moeder, was zelf zeer enthousiast over de fotowand en de twee vitrines over haar leven. Ze nam er gistermiddag herhaaldelijk mensen mee naar toe. ,,Je gelooft het niet, maar dat kleine meisje daar ben ik."