Keurig geklede dieven slaan toe in Hilton in Den Haag

Een keurig gekleed echtpaar van rond de 50 jaar oud liep in november het hotel binnen. De man legde zijn jas over de tas van een hotelgast die zat te ontbijten. Toen de man zijn jas terugpakte, nam hij de tas daaronder mee en liep hij met zijn vrouw de ontbijtzaal weer uit.



Bij de tweede diefstal in december heeft een andere verdachte een laptop kunnen stelen van een hotelgast. De gast liet haar laptop achter bij de ontbijttafel toen ze naar het buffet liep. De dief zag zijn kans schoon en griste haar laptop mee.



De politie is op zoek naar mensen die de dieven herkennen en heeft daarom camerabeelden vrijgegeven. De dieven zouden op meerdere plekken in Nederland zijn gezien, in verschillende samenstellingen. Zij pleegden de diefstallen op exact dezelfde manier als in het Hilton Hotel. De recherche onderzoekt de zaak en brengt in kaart waar de verdachten zijn geweest en in welke samenstelling.