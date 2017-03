Kiezen voor Erdogan op Zichtenburg

Op 5 april openen de stembussen in het GIA Handelscentrum aan De Werf op bedrijventerrein Zichtenburg, pal tegenover de HTM-remise. Tot 9 april kunnen Nederlandse Turken daar beslissen of ze president Erdogan meer bevoegdheden willen geven. Het is voor het eerst dat in Den Haag kan worden gestemd voor een Turkse verkiezing of referendum. Bij eerdere verkiezingen moesten Turken noch naar Ahoy in Rotterdam. Waarom deze locatie is afgevallen, is niet duidelijk. De andere twee plekken (Amsterdam en Deventer) zijn ongewijzigd. In Nederland zijn circa 250.000 stemgerechtigde Turken.

Voorbereidingen

Bij de gemeente Den Haag zijn de voorbereidingen voor deze 'Turkse verkiezingsweek' nog nauwelijks op gang gekomen. ,,We zijn nog redelijk blanco'', zegt een woordvoerder. ,,We hebben bijvoorbeeld nog geen beeld hoeveel van de stemgerechtigden naar Den Haag gaan komen. Wel hebben we contact gezocht met Deventer waar ze al langer ervaring hebben met dit soort situaties. Gelukkig hebben we nog een paar weken om ons goed voor te bereiden.''



De gemeente heeft geen invloed gehad op de locatie van de stembussen. Vanuit Turkse hoek is de gemeente meegedeeld dat het handelscentrum als stemlokaal wordt gebruikt. ,,Alleen als we problemen verwachten op het gebied van openbare orde, zouden we dat kunnen verbieden. We zien daar op dit moment geen aanleiding voor'', aldus de woordvoerder.

Vertegenwoordigers van het GIA Handelscentrum is om een reactie gevraagd, maar die konden gisteren geen nadere informatie over het referendum geven.